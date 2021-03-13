شعير: الصناعة المحلية تحتاج لخفض الطاقة لزيادة الإنتاج

طالب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق بالشئون التجارية في شركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بأهمية تخفيض أسعار الطاقة لدعم وتنشيط المصانع في مصر.وأضاف شعير في تصريح خاص للدستور، أن الصناعة المحلية في أمس الحاجة إلى دعم أسعار الطاقة حتى تستطيع زيادة طاقتها الإنتاجية ومن ثم تزداد حاجتها إلى عمالة، مما يسهم في زيادة فرص العمل.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية وجود تسهيلات للحصول على أراض صناعية للمستثمرين، بالإضافة إلى وجود تسهيلات في الإجراءات الخاصة بترخيص المصانع، وذلك في إطار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل البلاد.