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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طفل غرقا بترعة في الدقهلية

السبت 13/مارس/2021 - 02:37 م
مصرع طفل غرقا
مصرع طفل غرقا
عمرو الحوتى
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لقي طفل عمره عامان مصرعه، غرقا بعدما سقط بمياه ترعة "ميناء النسايمة" أثناء لهوه أمام منزله بقرية النسايمة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مأمور مركز المنزلة يفيد بحضور كل من "قدرية رجب عبدالجليل أبو الطا " ۳۳ سنة، ربة منزل، وشقيق زوجها " إبراهيم رحمو شلبى الديسطی " ٥٠ سنة، صياد، ويقيمان قرية " النسايمة " دائرة مركز المنزلة. وأبلغا بأنه أثناء لهو نجل الأولى "أحمد رحمو رحمو شلبي "عمر عامان، أمام المنزل سقط بمياه ترعة " ميناء النسايمة " المارة بالقرية مما أدى إلى غرقه ووفاته، وتم انتشاله في حينه بمعرفة بعض الأهالي ونقل جثمانه إلى المنزل.

ولم يتهما أحدأ بالتسبب في ذلك وأضافا بأن والد الطفل متواجد حاليا خارج البلاد.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية. تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۱۲۳ اداري مركز شرطة المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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