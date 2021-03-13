مصرع 2 وإصابة 2 في تصادم سيارتين ملاكى بالدقهلية

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب شخصين آخرين في تصادم سيارتين ملاكي على طريق (شربين - دكرنس) بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (شربين - دكرنس) أمام مضرب أرز فرعون - دائرة المركز.وانتقل على الفور ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم ( دل ف ٦٢٣٩ ملاكي ) قيادة المدعو "خالد شبانة عبدالحميد شبانة" ۲۷ سنة، سائق، ومقيم قرية "أبو ناصر" دائرة المركز، باتجاه دكرنس والسيارة رقم ( د ی ف ٣٤٩٦ ملاکی ) قيادة المدعو "حسام جلال محمد العدل" 40 سنة، صاحب محل صيانة أجهزة، ومقيم قرية "البجلات" دائرة مركز منية النصر باتجاه شربين.وتبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ من قائد السيارة الأول وإصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة، ونجم عن ذلك وفاة كلا من: قائد السيارة الأولى ومرافق السيارة الثانية "السيد عبدالفتاح عبده إبراهيم" 51 سنة، عامل، ومقيم قرية "البجلات" دائرة مركز منية النصر، وإصابة كلا من قائد السيارة الثانية بكسر مضاعف بالقدم اليمنى وجرح متهتك بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات ومرافقه "نجل المتوفي الثاني" محمد السيد عبدالفتاح عبده " 25 سنة، فني صيانة، ومقيم بذات القرية بسحجات وكدمات واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتم نقلهما وجثماني المتوفيان إلى مستشفى دكرنس العام.وبسؤال المصابان أیدا مضمون الفحص تحرر عن ذلك المحضر رقم 3151 لسنة 2021 جنح مركز دكرنس، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.