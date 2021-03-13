الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسة افراسيا البتول

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم بعيد القديسة افراسيا البتول، إذ روي وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرتها، قائلًا: ولدت بمدينة القسطنطينية في أواخر القرن الثالث الميلادي. وكان والدها انتيخوس واليًا على مدينة ليكيا، وعرف بتقواه مع شرف حسبه.وتابع: أرسل إليها الإمبراطور، غالبًا أركاديوس، يدعوها للحضور إلى القسطنطينية لتتزوج الشريف الذي سبق أن خُطبت له، فأرسلت إليه تقول له أنها قد قبلت عريسًا سماويًا، نذرت حياتها له، سألته أن يوزع كل ميراثها على الفقراء ويحرر جميع عبيدها، ففرح الملك برسالتها التي قرأها على القضاة وكل المحيطين به معتزًا بها.مضيفًا: أما هي فكانت في تواضع تمارس أدنى الأعمال وتخدم ما استطاعت كل من بالدير، فتقوم بتنظيف قلاليهن، وتحمل المياه للمطبخ، وتقوم بتقطيع الحطب فأحبها الجميع لتواضعها ومحبتها إذ بلغت أفراسيا الثلاثين من عمرها مرضت وتألمت كثيرًا جدًا ثم رقدت في الرب عام 420م