الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسة افراسيا البتول
السبت 13/مارس/2021 - 02:36 م
مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم بعيد القديسة افراسيا البتول، إذ روي وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرتها، قائلًا: ولدت بمدينة القسطنطينية في أواخر القرن الثالث الميلادي. وكان والدها انتيخوس واليًا على مدينة ليكيا، وعرف بتقواه مع شرف حسبه.
وتابع: أرسل إليها الإمبراطور، غالبًا أركاديوس، يدعوها للحضور إلى القسطنطينية لتتزوج الشريف الذي سبق أن خُطبت له، فأرسلت إليه تقول له أنها قد قبلت عريسًا سماويًا، نذرت حياتها له، سألته أن يوزع كل ميراثها على الفقراء ويحرر جميع عبيدها، ففرح الملك برسالتها التي قرأها على القضاة وكل المحيطين به معتزًا بها.
مضيفًا: أما هي فكانت في تواضع تمارس أدنى الأعمال وتخدم ما استطاعت كل من بالدير، فتقوم بتنظيف قلاليهن، وتحمل المياه للمطبخ، وتقوم بتقطيع الحطب فأحبها الجميع لتواضعها ومحبتها إذ بلغت أفراسيا الثلاثين من عمرها مرضت وتألمت كثيرًا جدًا ثم رقدت في الرب عام 420م
وتابع: أرسل إليها الإمبراطور، غالبًا أركاديوس، يدعوها للحضور إلى القسطنطينية لتتزوج الشريف الذي سبق أن خُطبت له، فأرسلت إليه تقول له أنها قد قبلت عريسًا سماويًا، نذرت حياتها له، سألته أن يوزع كل ميراثها على الفقراء ويحرر جميع عبيدها، ففرح الملك برسالتها التي قرأها على القضاة وكل المحيطين به معتزًا بها.
مضيفًا: أما هي فكانت في تواضع تمارس أدنى الأعمال وتخدم ما استطاعت كل من بالدير، فتقوم بتنظيف قلاليهن، وتحمل المياه للمطبخ، وتقوم بتقطيع الحطب فأحبها الجميع لتواضعها ومحبتها إذ بلغت أفراسيا الثلاثين من عمرها مرضت وتألمت كثيرًا جدًا ثم رقدت في الرب عام 420م