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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع سائق وإصابة 2 آخرين في حادث بالدقهلية

السبت 13/مارس/2021 - 02:36 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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لقى سائق مصرعه، فيما أصيب شخصين في حادث على طريق ميت غمر - أجا بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم على طريق أجا - ميت غمر
أمام قرية بشلا دائرة مركز ميت غمر.

بانتقال الضباط والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ع ج ب ۹۹۲۳ نقل قيادة محمد.م.م. (۳۱ سنة-سائق)، ومقيم دائرة قسم أول المحلة غربية باتجاه ميت غمر وبمكان الحادث، ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيده حال تخطيه أحد المطبات الصناعية بالطريق انحرف بالسيارة واصطدم بعامود إنارة بالجزيرة الوسطى بالطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وإصابة مرافقاه السعيد.أ.م (٢٥ سنة-عامل)، وأحمد.خ.ف (٢٢ سنة-عامل)، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام.

كما تسبب الحادث في تطبيق بعامود الإنارة دون إنقطاع التيار الكهربائي، وأُخطرت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر لاتخاذ اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٥٦ جنح مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.

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