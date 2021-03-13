مصرع سائق وإصابة 2 آخرين في حادث بالدقهلية
السبت 13/مارس/2021 - 02:36 م
عمرو الحوتىطباعة
لقى سائق مصرعه، فيما أصيب شخصين في حادث على طريق ميت غمر - أجا بمحافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم على طريق أجا - ميت غمر
أمام قرية بشلا دائرة مركز ميت غمر.
بانتقال الضباط والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ع ج ب ۹۹۲۳ نقل قيادة محمد.م.م. (۳۱ سنة-سائق)، ومقيم دائرة قسم أول المحلة غربية باتجاه ميت غمر وبمكان الحادث، ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيده حال تخطيه أحد المطبات الصناعية بالطريق انحرف بالسيارة واصطدم بعامود إنارة بالجزيرة الوسطى بالطريق.
وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وإصابة مرافقاه السعيد.أ.م (٢٥ سنة-عامل)، وأحمد.خ.ف (٢٢ سنة-عامل)، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام.
كما تسبب الحادث في تطبيق بعامود الإنارة دون إنقطاع التيار الكهربائي، وأُخطرت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر لاتخاذ اللازم.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٥٦ جنح مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم على طريق أجا - ميت غمر
أمام قرية بشلا دائرة مركز ميت غمر.
بانتقال الضباط والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ع ج ب ۹۹۲۳ نقل قيادة محمد.م.م. (۳۱ سنة-سائق)، ومقيم دائرة قسم أول المحلة غربية باتجاه ميت غمر وبمكان الحادث، ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيده حال تخطيه أحد المطبات الصناعية بالطريق انحرف بالسيارة واصطدم بعامود إنارة بالجزيرة الوسطى بالطريق.
وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وإصابة مرافقاه السعيد.أ.م (٢٥ سنة-عامل)، وأحمد.خ.ف (٢٢ سنة-عامل)، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام.
كما تسبب الحادث في تطبيق بعامود الإنارة دون إنقطاع التيار الكهربائي، وأُخطرت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر لاتخاذ اللازم.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٥٦ جنح مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.