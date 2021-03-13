رضوان: الترويج للمنتجات المصرية يدعم زيادة حجم الصادرات

قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه يجب العمل على الترويج الجيد الصادرات المصرية ووصول المنتج المستهدف تصديره إلى الأسواق العالمية من خلال نظام ترويجي وتسويقي محترف.وأضاف في تصريح خاص للدستور، أنه لا بد من خلق أسواق خارجية، والمشاركة والتواجد في المعارض الدولية للنفاذ إلى تلك الأسواق خاصة سوق أفريقيا كونه أحد الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية.وأشار إلى أهمية دعم المصدر المصري وحصوله على المساندات التصديرية التي تمكنه زيادة حجم التصدير، وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المنتجة.