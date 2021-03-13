محمد رمضان يواصل تصوير «موسى» رغم الإصابة

واصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسل موسي والذي يقدمه في شهر رمضان المقبل وذلك رغم إصابته أمس في أحد أماكن التصوير الخاصة التي كان متواجدا فيها لتصوير إعلان لإحدى الشركات الكبرى.واستكمل رمضان التصوير بشكل مستمر أمس واليوم حتى يلحق بالعرض الرمضاني خاصة في ظل انشغاله بتصوير أعمال فنية أخرى مثل كليباته الغنائية التي كان آخرها "انا البطل".ويصور رمضان مشاهد مسلسل موسي في إحدى المناطق الشعبية اليوم السبت بصحبة باقي صناع العمل وفي وجود المخرج محمد سلامة والذي يتعاون معه رمضان لأول مرة دراميا.مسلسل موسي من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.وكان قد أعلن رمضان عبر صفحته أمس الجمعة عبر فيديو قام بنشرها على فيسبوك عن إصابته في الظهر مطمئنا جمهوره.