تصنيف NATURE يصعد بجامعة سوهاج للمركز السادس

حققت جامعة سوهاج المركز السادس بين الجامعات المصرية في تصنيف Nature index.وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يركز على البحوث العلمية عالية الجودة، ويعرض مؤشر مدى اتجاه الجامعات لتحسين جودة النشر الدولي، ويستند إلى حصة الجامعة أو الدولة من البحوث المنشورة في أعلى 82 مجلة علمية مرموقة يتم اختيارها من قبل لجنة مستقلة من الخبراء وتقوم بحساب مؤشر Nature من خلال هذه القاعدة للبيانات والتى ترصد المخرجات العلمية منذ الاعلان عنها في عام 2016 الى الان.وأضاف عزيز أن الجامعة تسعى جاهدة، لتحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولي للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولي، وتعريف الباحثين بآلياته.وأكد الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة سوهاج حققت في السنوات القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا في كافة التصنيفات الدولية، وهو ما يزيد من حظوظها لحجز مراكز متقدمة بين أفضل جامعات العالم في المجال البحثي والأكاديمي.وأضاف سليمان أن كل عام يتم تصنيف الجامعات حسب كمية الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الرائدة وخصوصا مجالات البحث الفردية مثل علوم الحياة أو الكيمياء أو الفيزياء أو علوم الأرض، وإلى الآن تم إدراج أكثر من 10000 مؤسسة.