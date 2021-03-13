خبير سياحي: الدولة جادة في إنقاذ القطاع السياحي من خسائر كورونا

أكد الخبير السياحي محمد عثمان، أن السياحة المصرية تحتاج إلى إطلاق مزيدا من المبادرات المستمرة التي تعمل على تنشيطها داخليا وخارجيا بشكل دائم.وأضاف في تصريح خاص للدستور، أن تلك المبادرات التي يحتاجها قطاع السياحة في مصر تسهم في تلاشي الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل مباشر على هذا القطاع، مشيرا إلى التزام الفنادق بالارشادات والإجراءات التي حددتها وزارة الصحة لعدم انتقال الفيروسات، ومنح الفنادق والمنشآت الملتزمة شهادات صحية لكسب ثقة السائحين.وأشار إلى أن تنشيط السياحة الداخلية من شأنه أن يدعم السياحة الخارجية أيضا، حيث تسهم السياحة الداخلية في الترويج للأماكن السياحية وجذب وتشجيع السياح الأجانب إلى مصر، هذا بالإضافة إلى ضرورة دعم أسعار الفنادق والطيران لفترة محددة تكون سارية خلال مدة المبادرة من أجل تشجيع وتنشيط السياحة المصرية.