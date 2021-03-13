وزير النقل يتفقد تطوير طريق «قليوب- القناطر»

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم بمحافظة المنوفية، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، استهلها بمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق "قليوب- القناطر- الباجور- شبين الكوم"، بطول 54 كيلومترا، ضمن محور "قليوب- القناطر- الباجور- شبين الكوم- طنطا- كفرالشيخ- بلطيم"، والذي سيخفف العبء على الطريق الزراعي، مع رفع كفاءة الطريق باستخدام تقنيات "FDR" لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس.وأكد الوزير ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة، ما يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا وبأسرع معدلات تنفيذ.وشدد وزير النقل على إزالة كافة المخلفات والتعديات على جانبي الطريق، والتي تتسبب في عدم سيولة الحركة المرورية وصعوبة تنقل المواطنين، وكذلك ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في المشروع.كما تفقد الوزير كوبري الباجور العلوي الذي يمر داخل المدينة أعلى السكة الحديد "خط بنها- منوف"، حيث وجّه بالبدء الفوري في رفع كفاءة وصيانة الكوبري لمرور السيارات، مع التنسيق مع المرور لعدم مرور الشاحنات، وكذلك عمل كوبري مشاة فوق خط السكة الحديد تحت كوبري الباجور كبديل للمزلقان الموجود أسفل الكوبري، ضمن خطة الوزارة لعمل كباري أعلى المزلقانات حفاظًا على سلامة وحياة المواطنين.