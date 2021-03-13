الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم
السبت 13/مارس/2021 - 02:31 م
تريزة شنودة- مونيكا جرجسطباعة
أعلن مجلس كنائس مصر في بيان له تفاصيل اجتماع الأمانة العامة للمجلس بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة.
وقال المجلس في بيان له: إنه قام صباح اليوم الأب بولس جرس بتسليم الأمانة العامة للأمين العام الجديد الأب دامسكينوس العزاري، من كنيسة الروم الأرثوذكس، وذلك لمدة عامين بحسب لائحة المجلس.
وأضاف المجلس في بيان له: أنه يشكر الأب بولس جرس على ماقدمه خلال فترة خدمته للأمانة، ويتمنى للأمين العام الجديد كل النعمة والتوفيق في خدمة الكنيسة والوطن.
وقال المجلس في بيان له: إنه قام صباح اليوم الأب بولس جرس بتسليم الأمانة العامة للأمين العام الجديد الأب دامسكينوس العزاري، من كنيسة الروم الأرثوذكس، وذلك لمدة عامين بحسب لائحة المجلس.
وأضاف المجلس في بيان له: أنه يشكر الأب بولس جرس على ماقدمه خلال فترة خدمته للأمانة، ويتمنى للأمين العام الجديد كل النعمة والتوفيق في خدمة الكنيسة والوطن.