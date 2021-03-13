غدا.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون «الإفلاس» واعتماد إضافي بالموازنة

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، غدا الأحد.ويناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19 نوفمير و16 ديسمبر 2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.كما تشهد الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.كما يناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021.