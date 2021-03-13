5 أهداف لتحقيق التنمية المستدامة من دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا

أكدت وزارة التعاون الدولي أهمية دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث كانت مصر أول من قدمت ورقة سياسات في إطار الاستجابة للتحديات التي تواجهها المرأة أثناء جائحة كورونا، من خلال المجلس القومي للمرأة.وأطلقت الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، مبادرة مجتمعية لدعم المرأة في الصعيد وهي مبادرة "كمامة" بهدف إشراك السيدات في عملية إنتاج الكمامات بدلًا من صنع الملابس، حيث تم إنتاج 3 آلاف قناع يوميًا.ويحقق تمكين المرأة موضوعات شاملة تغطي العديد من أهداف التنمية المستدامة مثل تحقيق الهدف الأول، وهو القضاء على الفقر، وتحقيق الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع، بالإضافة إلى تحقيق الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه، فضلًا عن تحقيق الهدف العاشر: الحد من عدم المساواة، والهدف السادس عشر وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية.