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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1798 وفاة بكورونا فى أمريكا

السبت 13/مارس/2021 - 02:45 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني قبل ظهر اليوم السبت، أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة تلقت بلاغات عن 1798 حالة وفاة بكورونا.

وأوضحت الجامعة أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا التي تم الإبلاغ عنها، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إلى 61 ألفا و204 حالة.

كانت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى ذروتها "4465 حالة" في الثاني عشر من يناير الماضي.

وكانت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بلغت ذروتها "300 ألف و416 حالة" في الثاني من ذلك الشهر.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من 532 ألفا و500 حالة وفاة بكورونا و3ر29 مليون حالة إصابة، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، وذلك بالأرقام المطلقة دون احتساب نسبتها إلى عدد السكان.

وتمضي وتيرة التطعيم في البلاد سريعا، إذ وصل عدد الجرعات التي تم إعطاؤها بواحد من اللقاحات الثلاثة المصرح بها إلى أكثر من 101 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم قبل نحو ثلاثة أشهر، حتى أمس، وذلك وفقا لبيانات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم، تلقى نحو 66 مليون شخص من إجمالي 330 مليون نسمة، هم عدد سكان البلاد، على الجرعة الأولى، ويعادل هذا العدد نحو 20% من إجمالي السكان، فيما وصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية، وبالتالي صارت لديهم مناعة كاملة ضد كورونا، إلى 35 مليون شخص.

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