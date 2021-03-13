تحقيقات موسعة فى اتهام سائق باغتصاب أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

تجري نيابة أبو النمرس تحقيقات موسعة في اتهام سائق باغتصاب أطفاله الثلاثة "بنت وولدين" بعد إلقاء القبض عليه واعترف الأطفال بأفعاله.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الأطفال المجني عليهم بنت 6 سنوات، وطفلان 8 سنوات و5 سنوات.وكشفت تحريات مباحث الجيزة عن أن بداية الواقعة، كانت بورود شكوى للنيابة العامة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، بقيام سائق بالتعدي جنسيا على أطفاله، دائرة مركز أبو النمرس.بمجرد تلقي البلاغ، كلفت النيابة المباحث بعمل التحريات اللازمة تجاه الواقعة، وتبين من خلال التحريات والفحص صحة الواقعة، وعلى الفور انطلقت مامورية من المباحث، وألقت القبض على المتهم، بعد استئذان النيابة العامة، وصدور للمتهم قرار بضبطه وإحضاره.اعترف الأطفال على الأب بارتكاب الواقعة، وأنه كان يتعدى عليهم جنسيا، فتم ضبطه وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.