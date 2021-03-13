«الري» تتابع تأهيل الترع بالغربية والشرقية.. وتؤكد على جودة التنفيذ

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.وتفقد المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بالغربية ومركز زفتى ومنها ترعة هبيت، وجنابية الناوية، وترعة جنابية أبوصير، وترعة بنا أبوصير، وترعة سحيم النيلي، وترعة البدراوي، بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التعديات والهدر.كما تفقد المهندس خالد إبراهيم، مدير عام ري غرب الشرقية، السبت، الأعمال الجارية على بحر مويس حتى قنطرة حجز القواسم بالإبراهيمية وكفر صقر، والمرور على ترعة سنجها الغربى، ومويس البحرى، وسنجها البحرى، وسليم عزت، وأعمال تأهيل ترعة المعترض الجارى تنفيذها حاليا.وأكد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، على أطقم الإشراف بضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الأداء ونسب الإنجاز والاهتمام بضبط الجودة وعمل الاختبارات المطلوبة وتنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات وتلافي أي ملاحظات أثناء التنفيذ، لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.