محافظ الفيوم يوجه بمراجعة الجداول الزمنية لمشروعات كوم أوشيم

محافظ الفيوم يوجه بمراجعة الجداول الزمنية لمشروعات كوم أوشيم
السبت 13/مارس/2021 - 02:23 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة منطقة كوم أوشيم الصناعية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، المشرف العام على المنطقة الصناعية.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد محمد السيد ممثلًا عن هيئة التنمية الصناعية، والأستاذ صابر جلال مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية، وأميرة غالب ممثل مكتب الاستثمار بالفيوم، وكلاء وزارات الإسكان، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام كهرباء الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومديري إدارات البيئة، والشؤون القانونية، والإنتاج، والحسابات بديوان عام المحافظة.
بدأ الاجتماع بالتصديق على قرارات جلسة مجلس الإدارة رقم 72 المنعقدة بتاريخ 1092020، ومتابعة قرارات ذات الجلسة، ووجه محافظ الفيوم بتشكيل مجموعة عمل من إداره منطقة كوم أوشيم الصناعية، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، لإخطار وإنذار عدد 14 مصنعًا بمنطقة كوم أوشيم، بقرار الهيئة بإلغاء التخصيص لهذه المصانع لمخالفتها الضوابط والقوانين.
وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة من بعض المستثمرين لشراء مكاتب إدارية بالسوق التجاري بالمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، قرر مجلس الإدارة إخطار المتقدمين للشراء، بأن استغلال هذه المكاتب سيكون بنظام حق الانتفاع فقط دون بيع، كما وافق المجلس على تخصيص مساحه 100 متر بأرض الخدمات بالمنطقة الصناعية لصالح شركة الكهرباء، لإنشاء لوحة توزيع، بهدف زيادة القدرة الكهربية لعدد من المصانع، وفيما يتعلق بقيام بعض المستثمرين بإضافة نشاط بالمشروع دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قرر المجلس إخطار الهيئة بهذه المصانع لإجراء المعاينة اللازمه لها، كما تتولى إدارة المنطقة الصناعية التنسيق مع المستثمرين المتعثرين في سداد المستحقات المتأخرة، لحضور اجتماع مع ممثلي البنوك والجهات الداعمة، لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.
ووجه محافظ الفيوم، إدارة المنطقة الصناعية، خلال الاجتماع، بمراجعة الجداول الزمنية للمشروعات تحت الإنشاء وتصنيفها إلى منتظم أو غير منتظم في سداد المستحقات، والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري فيما يتعلق بتنمية موارد المنطقة الصناعية، من خلال طرح أسوار المنطقة للإعلان عليها، بحيث يكون الإعلان داخل السور فقط، وتكليف الشئون المالية لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالموضوع، كما وجه "الأنصاري" بالتواصل مع شركات الغاز وإدارة المواد البترولية بالمحافظة، للتنسيق فيما يتعلق بإقامة محطة تموين بالغاز، مع مراعاة أن تكون المحطة داخل أسوار المنطقة الصناعية وتطل على الطريق الفرعي داخلها.
كما وجه المحافظ، بعقد اجتماع تنسيقي يضم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، وممثلين عن جمعية المستثمرين، ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، ومصنع العدوة لتدوير المخلفات، وذلك لبحث الآلية المناسبة لجمع القمامة والتخلص من المخلفات بالمنطقة الصناعية بعد تلاحظ قيام بعض المستثمرين بإلقاء المخلفات داخل سور المنطقة.
وفيما يتعلق بنفقات الصيانة، وجه محافظ الفيوم، بربط التحصيل بمساحات المصانع وتقسيمها إلى شرائح وفئات، وتكليف إدارة المنطقة الصناعية بالتنسيق مع جمعيه المستثمرين لعمل خطة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمترددين على المنطقة، مثل صيانة أعمدة وكشافات الإنارة وعمل لافتات إرشادية، كما وجه المحافظ، مدير القوى العاملة، بمراجعة عدد ثلاث مناطق مقترحة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لاختيار الأنسب منها لاستغلاله كمركز تدريب للقوى العاملة، وكذلك دراسة الاستغلال الأمثل للمناطق الثلاثة في تنظيم دورات تدريبية متنوعة تستهدف أكبر عدد من المتدربين.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد محمد السيد ممثلًا عن هيئة التنمية الصناعية، والأستاذ صابر جلال مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية، وأميرة غالب ممثل مكتب الاستثمار بالفيوم، وكلاء وزارات الإسكان، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام كهرباء الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومديري إدارات البيئة، والشؤون القانونية، والإنتاج، والحسابات بديوان عام المحافظة.
بدأ الاجتماع بالتصديق على قرارات جلسة مجلس الإدارة رقم 72 المنعقدة بتاريخ 1092020، ومتابعة قرارات ذات الجلسة، ووجه محافظ الفيوم بتشكيل مجموعة عمل من إداره منطقة كوم أوشيم الصناعية، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، لإخطار وإنذار عدد 14 مصنعًا بمنطقة كوم أوشيم، بقرار الهيئة بإلغاء التخصيص لهذه المصانع لمخالفتها الضوابط والقوانين.
وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة من بعض المستثمرين لشراء مكاتب إدارية بالسوق التجاري بالمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، قرر مجلس الإدارة إخطار المتقدمين للشراء، بأن استغلال هذه المكاتب سيكون بنظام حق الانتفاع فقط دون بيع، كما وافق المجلس على تخصيص مساحه 100 متر بأرض الخدمات بالمنطقة الصناعية لصالح شركة الكهرباء، لإنشاء لوحة توزيع، بهدف زيادة القدرة الكهربية لعدد من المصانع، وفيما يتعلق بقيام بعض المستثمرين بإضافة نشاط بالمشروع دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قرر المجلس إخطار الهيئة بهذه المصانع لإجراء المعاينة اللازمه لها، كما تتولى إدارة المنطقة الصناعية التنسيق مع المستثمرين المتعثرين في سداد المستحقات المتأخرة، لحضور اجتماع مع ممثلي البنوك والجهات الداعمة، لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.
ووجه محافظ الفيوم، إدارة المنطقة الصناعية، خلال الاجتماع، بمراجعة الجداول الزمنية للمشروعات تحت الإنشاء وتصنيفها إلى منتظم أو غير منتظم في سداد المستحقات، والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري فيما يتعلق بتنمية موارد المنطقة الصناعية، من خلال طرح أسوار المنطقة للإعلان عليها، بحيث يكون الإعلان داخل السور فقط، وتكليف الشئون المالية لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالموضوع، كما وجه "الأنصاري" بالتواصل مع شركات الغاز وإدارة المواد البترولية بالمحافظة، للتنسيق فيما يتعلق بإقامة محطة تموين بالغاز، مع مراعاة أن تكون المحطة داخل أسوار المنطقة الصناعية وتطل على الطريق الفرعي داخلها.
كما وجه المحافظ، بعقد اجتماع تنسيقي يضم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، وممثلين عن جمعية المستثمرين، ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، ومصنع العدوة لتدوير المخلفات، وذلك لبحث الآلية المناسبة لجمع القمامة والتخلص من المخلفات بالمنطقة الصناعية بعد تلاحظ قيام بعض المستثمرين بإلقاء المخلفات داخل سور المنطقة.
وفيما يتعلق بنفقات الصيانة، وجه محافظ الفيوم، بربط التحصيل بمساحات المصانع وتقسيمها إلى شرائح وفئات، وتكليف إدارة المنطقة الصناعية بالتنسيق مع جمعيه المستثمرين لعمل خطة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمترددين على المنطقة، مثل صيانة أعمدة وكشافات الإنارة وعمل لافتات إرشادية، كما وجه المحافظ، مدير القوى العاملة، بمراجعة عدد ثلاث مناطق مقترحة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لاختيار الأنسب منها لاستغلاله كمركز تدريب للقوى العاملة، وكذلك دراسة الاستغلال الأمثل للمناطق الثلاثة في تنظيم دورات تدريبية متنوعة تستهدف أكبر عدد من المتدربين.