العراق يعزي مصر في ضحايا حريق مصنع العبور
السبت 13/مارس/2021 - 02:23 م
وفاء عليطباعة
قدمت وزارة الخارجيةالعراقية، تعازيها لمصر في ضحايا حريق مصنع الملابس في مدينة العبور في محافظة القليوبية.
وقالت الوزارة، في بيان لها: "نعربُ عن تعازينا وخالص المواساة لحكومةِ وشعب جمهورية مصر العربية إثر نُشوب حريق في مصنع ملابس في مدينة العبور في محافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاةِ عددٍ وإصابة آخرين".
واضافت: "في هذا المصاب تبعث وزارة الخارجيّة أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومة وشعبًا، سائلين الله تعالى الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".
وقالت الوزارة، في بيان لها: "نعربُ عن تعازينا وخالص المواساة لحكومةِ وشعب جمهورية مصر العربية إثر نُشوب حريق في مصنع ملابس في مدينة العبور في محافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاةِ عددٍ وإصابة آخرين".
واضافت: "في هذا المصاب تبعث وزارة الخارجيّة أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومة وشعبًا، سائلين الله تعالى الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".