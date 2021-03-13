العراق يعزي مصر في ضحايا حريق مصنع العبور

قدمت وزارة الخارجيةالعراقية، تعازيها لمصر في ضحايا حريق مصنع الملابس في مدينة العبور في محافظة القليوبية.وقالت الوزارة، في بيان لها: "نعربُ عن تعازينا وخالص المواساة لحكومةِ وشعب جمهورية مصر العربية إثر نُشوب حريق في مصنع ملابس في مدينة العبور في محافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاةِ عددٍ وإصابة آخرين".واضافت: "في هذا المصاب تبعث وزارة الخارجيّة أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومة وشعبًا، سائلين الله تعالى الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".