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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شهادة تقدير لمدرستى 6 أكتوبر والمسلة الإعدادية للبنات بالفيوم

السبت 13/مارس/2021 - 02:19 م
مدرستى 6 أكتوبر والمسلة
مدرستى 6 أكتوبر والمسلة الإعدادية للبنات بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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قام الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة المدارس فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع "حسن" عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب للتعليم الأساسي.

وتابع وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال، وحضر حصة علوم بالصف الخامس الابتدئي، وأكد ضرورة استخدام الوسائل التعليمية اللازمة خلال تدريس المادة.

كما تابع مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات، وأشاد بانتظام وانضباط العمل ونظافة المدرسة والمستوى المتميز للطالبات بالمدرسة وقرر منح المدرسة شهادة تقدير.

كما تابع دكتور أكرم مدرسة منشأة البكرى الابتدائية بغرب الفيوم، وتفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة إنجليزية بالصف الخامس الابتدائي، ونبه مشددًا على إدارة المدرسة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بالمدرسة خلال دخول الطلاب والمعلمين للمدرسة.

كما تفقد مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية، ونبه مشددًا على إدارة المدرسة بضرورة نظافة المدرسة والفصول الدراسية، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة خلال اليوم الدراسي للوقاية من فيروس كورونا.

كما تابع وكيل الوزارة مدرسة الشهيد مصطفى أحمد احمد (المسلة الإعدادية للبنات ) بشرق الفيوم، وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الإعدادي، وحصة دراسات اجتماعية بالصف الأول الإعدادي.

أشاد وكيل الوازرة بالمستوى المتميز لإدارة المدرسة ومستوى أداء المعلمين بالفصول الدراسية وقرر منح المدرسة شهادة تقدير.

وتقدم وكيل الوزارة بالتهنئة للطلاب بمدارس محافظة الفيوم بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، ونبه مشددًا على مديري المدارس بضرورة الانضباط فى أداء العمل وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال اليوم الدراسي، وتعقيم المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي والحفاظ دائما على إجراءات التباعد وارتداء الكمامات وعدم المصافحة بالأيدي واتخاذ الإجراءات السريعة لكل من يظهر عليه عرض مرضي سواء من الطلاب أو المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم.

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