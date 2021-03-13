ربوح: مصنع إنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل الأول من نوعه فى مصر

وجه المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالوادي الجديد، رسالة شكر واحترام للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لجهوده المبذولة في إقامة صناعة على النخيل، وذلك بتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مصنع لإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل.وأكد نقيب المهندسين أن هذا المصنع هو الأول في جمهورية مصر العربية، ويقام بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، لإنتاج هذه النوعية من الأخشاب وهذا كان أحد توصيات المؤتمر الأول للصناعة على النخيل الذي أعدته نقابة المهندسين بالوادي الجديد تحت رعاية النقابة العامة للمهندسين.وأضاف ربوح أن الحلم يتحقق بفتح فرص عمل لشباب المهندسين من تخصصات ميكانيكا وكهرباء وكيمياء للعمل بهذا المشروع الضخم، حيث أن النخيل أحد أهم الموارد الطبيعية لمصر.