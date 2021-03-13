نجلاء بدر تعود للتصوير بعد تعافيها من كورونا

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن عودتها لتصوير أعمالها المقرر عرضها خلال الموسم الرمضاني القادم بعد عودتها من جديد عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به قبل 3 أسابيع.وقالت نجلاء بدر لـ"الدستور"، إنها عادت لتصوير مسلسلها الجديد "بين السما والأرض" خلال الساعات الماضية بعد التأكد من سلبية مسحتها، لتكمل المسلسل المأخوذ عن رواية والتي تحمل الاسم نفسه لأديب نوبل نجيب محفوظ، وكتب له السيناريو والحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته درة وسوسن بدر ونجلاء بدر ومحمد لطفي وندا موسى ومحمود الليثي وآخرون.وتستأنف "بدر" غدا تصوير مسلسلها الآخر "نسل الأغراب" الذي تقدمه مع النجم أحمد السقا والنجم أمير كرارة ومي عمر وعدد كبير من النجوم تحت قيادة المخرج محمد سامي.