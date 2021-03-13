«ثرثرة لغوية».. لماذا لم يفكر محمود درويش في كتابة الرواية؟

"السينما من مصادري البصرية، لكنها مصدر غير واضح كثيرا، لكنني أعترف أنني عاشق كبير للرواية".. هكذا قال الشاعر محمود درويش، الذي يحل اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد بتاريخ 13 مارس لعام 1941، بقرية البروة في فلسطين التي تقع قرب ساحل عكا.وعلى الرغم من اعتراف الشاعر الكبير محمود درويش بأنه يقرأ الروايات جيدا، بجانب قراءة كتب التاريخ، والكتب الفكرية والفلسفية، فضلا عن المؤلفات التي لا علاقة لها بالشعر، وكان يفضل أيضا القراءة في حقل الجغرافيا والبحار والبلدان، إلا أنه لم يفكر يوما في كتابة الرواية مثل الكثير من الشعراء الذين كتبوا الرواية على هامش شعرهم، وهذا ما أكده في حوار له بمجلة "الكرمل" بعددها رقم 86 والصادر بتاريخ 1 يناير 2006، قائلا: مع حبي غير المحدود للرواية لم أفكر يوما في كتابتها، لكنني أغبط الروائيين لأن عالمهم أوسع، والرواية تستطيع أن تستوعب كل أشكال المعرفة والثقافة والمشاكل والهموم والتجارب الحياتية، وتستطيع أن تمتص الشعر وسائر الأجناس الأدبية وتستفيد منها إلى أقصى الحدود، والجميل في الرواية أنها غير عرضة للأزمات، ذلك أن في كل كائن بشري رواية، وهذا ما يكفي لملايين السنين، وليس على الروائي إلا أن يستوحي التجارب.وعن سبب عدم تفكيره في كتابة الرواية قال إنه لم يفكر في هذا الأمر لأنه لا يستطيع أن يضمن النتائج، فالرواية تحتاج إلى جهد وصبر هما غير متوافرين فيه، واستطرد: هناك شعراء كثيرون أتقنوا الشعر والرواية، وبعضهم سطت روايتهم على شعرهم، وبعضهم سطا شعرهم على روايتهم فغدت رواية متشعرنة، فيما يجب أن تتوافر في الرواية لغة السرد ومنطق الشخصيات وسواهما.وأكد درويش أنه يحب الرواية التي تحتوي على حكاية، أما رواية اللا رواية لا يحبها كثيرا، ويعدها عبارة عن ثرثرة لغوية، مشيرا إلى أنها قد تكون جميلة لكنها ليست من النوع الروائي الذي يحبه، فالرواية بالنسبة له كتابة جديدة في معنى ما، لكنها لا يحب الاشتباك بين كتابتي الشعر والرواية، فالرواية لها عالمها والشعر له عالمه، مضيفا أن الرواية في بعض المجتمعات متطورة أكثر من الشعر، وفي مجتمعات أخرى الشعر متطور أكثر من الرواية، ولا أحد يستطيع أن يرسم صورة المستقبل أو أن يحتكرها، مختتما كلامه في هذا الأمر بأنه يعتقد أن المستقبل للشعر كما هو للرواية.