«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

نظمت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس حمادة تغيان حسين، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية، ندوة عن "اضطراب التوحد.. الاكتشاف المبكر ونفي الخرافات".وقال المهندس عبد الحكيم عليان، إن الندوة عقدت في إطار اهتمام النقابة بدورها التوعوي، لخدمة المهندسين والمجتمع، لافتًا إلى أن الندوة جاءت بتنسيق ومتابعة اللجنة الثقافية والاجتماعية ومقررها المهندس عمرو سيد محمود، واللجنة الصحية ومقررها المهندس علي همام، أعضاء مجلس الإدارة، وسط إجراءات إحترازية من قبل النقابة حرصًا منها على سلامة أعضاء النقابة وذويهم.وأضاف المهندس حمادة تغيان، أن الندوة حاضر فيها الدكتور أحمد ثابت هلال مدير مركز العلاج الاجتماعي والاستشارات الأسرية بجامعة أسيوط، ومستشار نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الفعاليات العلمية الثقيفية، بالإضافة إلى مشاركة للباحثة آلاء خليل نجيب، باحث دكتوراه بكلية الخدمة الاجتماعية ومسئول مبادرة فكري وفكرك وهي إحدى المبادرات الخاصة بأطفال التوحد، مؤكدًا في كلمته على شكره للحضور من المهندسين وأسرهم ولجنتي الرعاية الصحية والثقافية، لافتًا إلى أن النقابة سوف تواصل خلال الفترة القادمة تنظيم العديد من الفعاليات الهامة لخدمة جموع المهندسين.ورحب المهندس عمرو سيد في كلمته بالحضور والمشاركين بالندوة، لافتًا إلى أن تلك الفعالية هي ثاني الأيام الثقافية والاجتماعية بنادي المهندسين، وأن اللجنة سوف تواصل فعالياتها بشكل أسبوعي للقيام بدورها التوعوي مع الاهتمام بالنشئ وتحقيق تطلعات المهندسين وأسرهم.ولفت المهندس علي همام، إلى أن الندوة عرضت لأحد التجارب الايجابية للسيدة نيفين كميل خلف، وهي أم لأحد أطفال التوحد ورحلتها بداية من ميلاد الطفل وحصولها على دبلومة خاصة في الصحة النفسية للتعامل معه، وما مرت به تجربتها من صعاب وانتكاسات وانتصارات، معربًا عن سعادته بتفاعل الحضور مع المحاضر والمشاركين بالندوة.