تعليم الإسماعيلية يعقم المدارس استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

أنهت مدارس الإسماعيلية أعمال تعقيم المدارس على كل أنحاء المحافظة استعدادًا للفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقه غدًا الأحد 14 مارس.وشهدت مدارس المحافظة على مدار اليومين الماضيين إجراءات مكثفة من التعقيم عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.ونبه الدكتور طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية إلى ضرورة تعقيم كل الفصول استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني.ونبه "عجلان" على جميع مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ على حياة الطلاب.من جانبه أكد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، أن المحافظة تتابع عن كثب إجراءات التعقيم في المدارس تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.