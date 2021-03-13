مصر للطيران تعلن إعادة تشغيل خط «دوسلدورف- القاهرة» 2 يوليو
السبت 13/مارس/2021 - 02:52 م
فاتن غلابطباعة
أعلنت شركة مصر للطيران عن إعادة تشغل خط "دوسلدورف بغرب ألمانيا، القاهرة (الأقصر- أسوان- شرم الشيخ)، اعتبارا من 2 يوليو القادم.
وقالت مصر للطيران، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، إن الرحلات ستكون منتظمة ابتداء من 2 يوليو المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، أيام الثلاثاء والجمعة والأحد من كل أسبوع، بطائرات طراز Boeing 737-800 الحديثة بدرجتي رجال الأعمال والسياحية.
يذكر أن مطار "دوسلدورف" يخدم منطقة كثيفة السكان في وسط غرب ألمانيا، وكذا يخدم السكان بالمناطق المتاحة للحدود الألمانية في كل من هولندا وبلجيكا.
وقالت مصر للطيران، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، إن الرحلات ستكون منتظمة ابتداء من 2 يوليو المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، أيام الثلاثاء والجمعة والأحد من كل أسبوع، بطائرات طراز Boeing 737-800 الحديثة بدرجتي رجال الأعمال والسياحية.
يذكر أن مطار "دوسلدورف" يخدم منطقة كثيفة السكان في وسط غرب ألمانيا، وكذا يخدم السكان بالمناطق المتاحة للحدود الألمانية في كل من هولندا وبلجيكا.