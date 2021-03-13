مصر للطيران تعلن إعادة تشغيل خط «دوسلدورف- القاهرة» 2 يوليو

أعلنت شركة مصر للطيران عن إعادة تشغل خط "دوسلدورف بغرب ألمانيا، القاهرة (الأقصر- أسوان- شرم الشيخ)، اعتبارا من 2 يوليو القادم.وقالت مصر للطيران، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، إن الرحلات ستكون منتظمة ابتداء من 2 يوليو المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، أيام الثلاثاء والجمعة والأحد من كل أسبوع، بطائرات طراز Boeing 737-800 الحديثة بدرجتي رجال الأعمال والسياحية.يذكر أن مطار "دوسلدورف" يخدم منطقة كثيفة السكان في وسط غرب ألمانيا، وكذا يخدم السكان بالمناطق المتاحة للحدود الألمانية في كل من هولندا وبلجيكا.