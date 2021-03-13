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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة أوراق المتهمين بقتل مسن وزوجته بالإسماعيلية للجنايات

السبت 13/مارس/2021 - 03:40 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال سامح عامر، نجل شقيق المجني عليه المسن وزوجته اللذين قتلا في قرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، إن محكمة جنايات الإسماعيلية تبدأ في أبريل المقبل نظر أول جلسات محاكمة المتهمين.

وأضاف نجل شقيق المجني عليه الحاج محمد عامر إن النيابة أحالت القضية إلى محكمة الجنايات قبل أسبوعين تقريبًا، وسيتم نظر أول جلسة خلال شهر أبريل، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجلسة حتى الآن.

وأضاف عامر: "طالبت وما زلت أطالب السادة المحامين بعدم الدفاع عن هؤلاء المجرمين لما ارتكباه من جريمة بشعة في حق مُسن وزوجته تعديا سن السبعين، ولا حول لهما ولا قوة".

وقال عامر إن المتهم الأول، وشهرته "فراويلا"، ترصد لعمه لقتله خلال قيامه أداء صلاة الفجر، لسرقة المفاتيح الخاصة بالمنزل والدخول لسرقته دون مراعاة لأي حرمة.

وكانت قد ألقت وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمد البرماوي، القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة بعد 4 أيام من ارتكابها، وضبط المسروقات من المشغولات الذهبية كاملة.

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