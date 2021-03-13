سعفان يفتتح دورة التدريب على 4 مهن بالبحر الأحمر

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، دورة تدريبية على مهن كهرباء التوصيلات والسباكة المنزلية والتفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة ببالبحر الأحمر، والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكد الوزير ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.وأوضح أنه تم إطلاق وحدات التدريب المتنقلة في قرى ونجوع محافظات الجمهورية على مرحلتين، الأولي كانت 13 وحدة متنقلة أعقبها 14 وحدة بهدف الوصول للشباب بالقرب من محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب، وتشجيعهم لعمل مشروعات صغيرة وبالتالي خفض معدلات البطالة.ولفت إلى أن الدورة مدتها أسبوعين بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، مشيرا إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.ووجه الوزير مدير المديرية بضرورة أن يتم توفير مشروع صغير للخريجات من دورة التفصيل والحياكة، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، كي يعملوا بعد انتهاء فترة تدريبهم.