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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر: تدشين شركتى طيران خاصتين فى مصر رغم كورونا قريبًا (خاص)

السبت 13/مارس/2021 - 03:20 م
وزارة الطيران المدني
وزارة الطيران المدني
محمود السعدى
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كشفت مصادر مسئولة بوزارة الطيران المدني، عن قرب تدشين عدد من شركات الطيران الخاصة المصرية، في إطار حرص الوزارة على تدعيم منظومة الطيران المدني المصرية خلال الفترة الراهنة، رغم الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع النقل الجوي على مستوى العالم.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والجهات المختصة التابعة للوزارة، وتشمل سلطة الطيران المدني، وافقا خلال الأيام القليلة الماضية على السماح بتدشيين شركتي طيران خاصتين، للعمل في سوق النقل الجوي المصري، حيث تم تقديم كل الخدمت والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لهما، وذلك في إطار جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدني المصري.

وأشارت المصادر إلى أن الشركتين المصريتين ستبدآن تسيير رحلاتهما مع بداية الشهر المقبل، حيث سيتم وضع جداول تشغيل لرحلاتهما، بالتنسيق مع المطارات المصرية سواء الرئيسية أو الإقليمية أو ذات المقاصد السياحية، لافتًا إلى حرص المسئولين بوزارة الطيران المدني على تذليل كل العقبات التي ربما تعوق إنشاء شركات طيران خاصة جديدة تعمل في السوق المصرية.

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