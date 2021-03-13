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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السودان ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته العاشرة

السبت 13/مارس/2021 - 02:45 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يحتفي مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالسينما السودانية في دورته العاشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد حيث تم اختيار دولة السودان لتكون ضيف شرف المهرجان بالإضافة لمحاور كثيرة داخل المهرجان تخص السودان منها عرض 5 أفلام سينمائية تمثل مراحل انتقال في صناعة الفيلم السوداني التسجيلي والروائي، كما سيتم إهداء الدورة لروح الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق أحد أبرز قامات الفن السوداني، وستقدم حفل افتتاح المهرجان المذيعة السودانية تسنيم رابح.

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إن إدارة المهرجان أعلنت عن الاحتفاء بدولة السودان في المهرجان بدورته العاشرة منذ شهر ديسمبر الماضي، وحاليا نستكمل الشكل النهائي للاحتفاء حيث يشارك في الدورة العاشرة 5 أفلام سينمائية سودانية هي: "استمع إلى رقصتي"، للمخرجة علياء سر الختم وهو مشارك في المسابقة الرسمية للفيلم القصير، وفيلم "حفنة تمر" إخراج هشام حسن سيعرض في القسم الرسمي للمهرجان، بالإضافة لأفلام من ذاكرة السينما السودانية "إيقاعات الأنطونوف" و"النجوم الزرقاء" و"ستموت في العشرين" بالإضافة لمشاركة سينمائيين من السودان في لجان التحكيم مثل مشاركة المخرج حجاج كوكا والسينمائي طلال عفيفي بالإضافة لوفد سينمائي كبير من دولة السودان والاحتفاء بالتراث السوداني في حفلي الافتتاح والختام، كما يشارك اثنان من الشباب السوداني في ورشة المخرج سعد هنداوي لصناعة الفيلم، وهناك ندوة رئيسية عن السينما السودانية في السنوات الأخيرة وأيضا ستكون هناك نشرة خاصة عن تاريخ السينما السودانية.

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان: اختيار السودان جاء نتيجة الصحوة الكبيرة في الإنتاج السينمائي السوداني في الأعوام القليلة الماضية كمًا وكيفًا ولجهود جيل الشباب من السينمائيين السودانيين وتمثيلهم الثري للسينما السودانية في المهرجانات الكبرى كمهرجان برلين وفينسيا وتورينتو وغيرها.
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يرأسه شرفيًا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتى الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبدالخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محيي إسماعيل.

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