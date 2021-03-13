3023 إصابة بكورونا فى النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 3023 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"، و25 حالة وفاة، خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 488 ألفا و76 حالة، وقد تعافى منها 455 ألفا و271 حالة.. بينما توفى 8856 حالة.وأضاف البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 1639 حالة، منها 360 حالة في العناية المركزة، موضحا أن عدد متلقي لقاح كورونا بلغ 981 ألفا و56 شخصا.وأوضح أن إجمالي الحالات النشطة في البلاد بلغ 23 ألفا و949 حالة.. بينما بلغ عدد الفحوصات اليومية 41 ألفا و562 فحصا.