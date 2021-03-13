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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالتى تعدِ وتمهيد طريق قرية الوفاء استعدادًا لرصفه بسمالوط

السبت 13/مارس/2021 - 02:47 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا حالتي تعد بالبناء المخالف بقريتي أسطال وقلوصنا، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما بدأت أعمال تمهيد طرق قرية الوفاء استعدادًا لرصفه.

وتابعت الوحدة المحلية بقريتي اسطال وقلوصنا أعمال الإزالات لحالات البناء المخالف.
وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط إن الوحدة المحلية بقرية اسطال تمكنت من إيقاف عملية بناء مخالف في المهد على مصرف العور، كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية قلوصنا من رصد وإزالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية في المهد علي مساحة ١١ سهمًا وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف علي عبداللطيف رئيس قرية العزيمة بمركز سمالوط أنه تم البدء في تمهيد طريق قرية الوفاء التابعة لقرية العزيمة استعدادًا لعملية رصف الطريق بطول ٣ كيلو مترات.

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