التحفظ على 3 أطنان مربى فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 3 أطنان مربى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع تعبئة دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "دون ترخيص"، لحيازته سلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وتم مداهمة المصنع، وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 3٫92 طن "مربى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.