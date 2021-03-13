«أحمد ودينا» قصة حب بطعم الحلويات لمواجهة صعوبات الحياة

كتفا بكتف يقفا "دينا وأحمد" لتتشابك أيديهما لكسب رزق يومهما بعرق جبينهما، ليخلطوها بحبهما معا في صناعة الحلويات من خلال مشروع "حكاية sweets".محطات عديدة تنقلا لها دينا وأحمد ليشاهد الجميع عمل أيديهما، متحدين معا لمواجهة صعوبات الحياة، والذي سهرا عليه طوال الليل لصنع الحلويات التي تكون جاهزة لاستقبال زبائنهما في صباح اليوم التالي.رفض أحمد ترك دينا تقف بمفردها لبيع منتجات الحلوى، فمنذ ما يقرب من ٣ سنوات منذ خطبتهما وهما يتشاركان كل خطواتهما سيرا معا حتى ينتهوا من تجهيز بيتهما، ليعلق "مينفعش أسيبها لوحدها إحنا مع بعض في كل حاجة".تحكي دينا إبراهيم ٢٨ سنة، أن منطقة بحري التي يقفا فيها حاليا بمشروعهما كانت محطة تعارفها بأحمد، فمن العمل في أكثر من مكان قررا أن يكون لهما مشروعهما الخاص ليستقلا بطموحهما.يتابع أحمد نشأت ٢٨ سنة، "تركت الشغل مع والدي وقررت أن يكون لي عملي الخاص بمشروع صغير، في بداية الأمر رافضا العمل عند أحد"، ليعلق "احب أكبر نفسي بنفسي".فكرت دينا في استغلال حبها لصنع الحلويات من الكاب كيك ومخبوزات الشيكولاته أن تكون "حكاية sweets" مستقر لهم ليتشاركا معا في كسب رزقهما، وتيسير معوقات الحياة.ولكن لم يبدأ المشروع بشكله النهائي، كان عبارة عن صينية يضع عليها أحمد الحلويات ويتجول بها على شاطىء البحر للمصطافين وزوار المدينة، برأس مال ٥٠٠ جنيه، بمساعدة أهلهما.التفاعل من زبائنهما في بداية الأمر كان المشجع الأساسي لاستمرار دينا وأحمد، لتتحول الصينية إلى طاولة تصطف عليها الحلويات بشارع سوتر بمنطقة الشاطبي نظرا لإزدحام المكان بطلبة الجامعات.انتقالا لمنطقة بحري بعد ذلك فبورديات متناوبة بدءا من الساعة ٣ عصرا حتى ٨ مساء تقف دينا بجانب العربة تستقبل زبائنها، ليستلم منها أحمد الوردية من الساعة ٨ مساء حتى ١٢ ليلا، ولتكمل دينا من مساء اليوم لفجر اليوم التالي في تجهيز المنتجات التي ستعرض في اليوم التالي.يحلم الخطيبان أن يكون لهما محلهما الخاص ليحتوي مشروعهما ويستقرا فيه، ليعرفهما الجميع وتكون محطة استقرار لهما مواصلين السير معا لكسب رزقهما.