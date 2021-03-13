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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إقبال كبير على معرض الزهور فى أول أيام افتتاحه (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
حسام عسل ـ آية سالم - تصوير:محمد ديبو
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شهد معرض زهور الربيع إقبالًا كبيرًا في أول أيامه بحديقة الأورمان، حيث توافد مئات المواطنين على المعرض تزامنا مع افتتاحه صباح اليوم، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وتنوع الجمهور المقبل على المعرض بين شباب وأطفال وكبار، ولم يقتصر على الأسر فقط، بل شمل أيضًا أصدقاء قاصدين التمتع بالأجواء الربيعية والتنزه بين الزهور.

وافتتح معرض زهور الربيع، صباح اليوم السبت، في نسخته الـ88 بحديقة الأرومان في الجيزة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.

يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاندسكيب والصبار وزهور الزينة ومختلف التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيفا أمنيا منذ الصباح الباكر استعدادا لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.

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