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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجلاء بدر تستأنف تصوير «نسل الأغراب» بعد تعافيها من كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
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تستأنف الفنانة نجلاء بدر تصوير مسلسلها " نسل الأغراب " الأسبوع المقبل، استعدادا لعرضه في سباق رمضان 2021، وذلك عقب تعافيها من فيروس كورونا.

وقالت الفنانة نجلاء بدر - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) - إنها تعافت من فيروس كورونا، حيث قضت فترة عزل منزلي وكانت تتابع مع نفس الطبيب الذي تابع حالة دينا وأحمد مكي.

وانتهت نجلاء بدر من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب"، حيث تجسد دور "غازية غجرية" تستقر مع قبيلتها في الصعيد وتتحدث للمرة الأولى باللهجة الصعيدية.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبدالخالق، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يشار إلى نجلاء بدر انضمت مؤخرًا إلى أسرة مسلسل "بين السماء والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضًا، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، وبطولة هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، يسرا اللوزى، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان.

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