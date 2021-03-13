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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: أمر ملكي لرئيس الوزراء بإقالة وزير الصحة

السبت 13/مارس/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، أنه تم إصدار أمر ملكي لرئيس الوزراء بأن يقدم وزير الصحة استقالته، وذلك بعد حادث انقطاع الأكسجين عن المرضى بمستشفى السلط الحكومي مما تسبب بوقوع وفيات.

وبدأت السلطات الأردنية، السبت، تحقيقات شاملة بشأن الحادث، وقال دودين، في تصريحات متلفزة للتلفزيون الأردني الرسمي، أن رئيس الوزراء طلب تحقيق فوري وشفاف شامل وسيكون معلن للملأ.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الأردني، وقوع 6 وفيات جراء نقص الأكسجين في مستشفى السلط، مشددًا على محاسبة المقصرين في الحادث، وصرح قائلًا: "أتحمل المسؤولية الأخلاقية عن حادثة مستشفى السلط".

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