انطلاق حملات التطعيم ضد كورونا في تونس

انطلقت أولي حملات التطعيم ضد فيروس "كورونا" في تونس، اليوم السبت، بدءا بالطواقم الطبية والصحية العاملين في الخط الأول لمنظومة كوفيد-19، وذلك في 25 مركزا محليا، بكامل الولايات التونسية.وقال وزير الصحة التونسي إنه من المنتظر أن تصل تونس، بحلول الأسبوع المقبل، إلى 93.600 جرعة من اللقاح الأمريكي الألماني "فايزر بيونتيك"، في إطار منظومة "كوفاكس" العالمية.وبعد أسبوع من وصول هذه الكمية، ستصل تونس 137 ألف جرعة من اللقاح البريطاني السويدي "أسترازينكا"، إضافة إلى منحة تقدر بنحو 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفاك".كما ستتسلم تونس، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري، حسب تصريحات وزير الصحة التونسي، دفعة جديدة من اللقاحات مكونة من 100 ألف جرعة لقاح "فايزر بيونتيك"، في إطار صفقة شراء مبرمة مباشرة بين وزارة الصحة والمخبر الأمريكي الألماني.