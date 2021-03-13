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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول إماراتي يدعو إلى تنبي استراتيجية للإعلاء من شأن المشترك الإنساني

السبت 13/مارس/2021 - 01:54 م
محمد مطر الكعبي
محمد مطر الكعبي
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دعا رئيس هيئة الأوقاف بالإمارات، محمد مطر الكعبي، إلى تنبي استراتيجية للإعلاء من شأن المشترك الإنساني، والتأكيد على تزاحم البشرية والتعاون الوطني.
وقال الكعبي - خلال كلمته بالمؤتمر الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان "حوار الأديان والثقافات" اليوم السبت - "إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم فإننا نلتقي على أرض العروبة والحوارات".

وأضاف أنه لا توجد حضارة في التاريخ قامت على الصراع العرقي أو الديني، وهو ما يؤكد أنه لا استمرار إلا لحضارة قائمة على التنوع الإنساني، مشيرا إلى أن الإنسانية تواجه الخروج على المبادئ الدينية عبر تفسيرات دينية خاطئة، مما يؤدي إلى العنف.

وأشار إلى أن اتباع الديانات السماوية والتشبع بالقيم الإيمانية سيؤدي ذلك إلى سلام وازدهار، لافتًا إلى أن الإمارات أسست منزلا أطلقت عليه "البيت الإبراهيمي" يضم مسجدًا يحمل اسم شيخ الأزهر، وكنيسة البابا فرنسيس، ومعبدا يهوديا، وذلك في إطار التسامح والتعايش المشترك.

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