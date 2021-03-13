موسكو تنتقد حظر شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية للمحتوى القادم من روسيا

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حظر شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية للمحتوى القادم من روسيا، مشيرة إلى أن هذه الشركات وصلت إلى "مأزق دلالي وتكنولوجي".وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "المنصات الرقمية الأمريكية قررت إحياء الذكرى السنوية القادمة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا بطريقتها الخاصة"، مشيرا إلى فرض "جوجل" قيودا عمرية بشكل تعسفي على الفيلم الوثائقي"القرم.. طريق العودة إلى الوطن" المنشور على موقع يوتيوب، ثم قيام "إنستجرام" بحجب جزئي لقناة "القرم 24" التلفزيونية وحرمها من فرصة نشر معلومات نصية بالإضافة إلى الصور.واعتبرت أن المنصات فقدت كل الضوابط، لافتة إلى أن الأمر "يتجاوز الخلفيات السياسية لتحركات شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، التي تتبع إرشادات واشنطن، وأن الوضع أكثر تعقيدا لأن هذه الشركات ليس لديها من حيث المبدأ معايير موحدة لإدارة أنفسها، وهذا طريق مسدود تقنيا ودلاليا".