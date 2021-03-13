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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج: 1.4 مليار جنيه قروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر 70% للمرأة

السبت 13/مارس/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه استكمالا لجهود الوزارة في دعم المرأة على كافة المستويات، سيتم التوسع فى التمكين الاقتصادي المقدم لهن، من خلال خلق فرص حقيقة للنهوض بالمرأة في مجال العمل وخاصة المرأة الريفية في جميع قرى "حياة كريمة"، عن طريق دعمهم بالقروض الميسرة وإقامة المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة تقدم قروض لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر برأس مال 1.4 مليار جنيه، يصل منها 70% إلى المرأة في المناطق الريفية باعتبارها أحد أشكال التمكين الاقتصادي للمرأة فى هذه المناطق، وذلك من إجمالي قروض مقدمة لحوالي 240 ألف سيدة، بهدف تمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز مشاركتهن في تنمية أسرهن ومجتمعاتهن.

وأشارت إلى أن عدد البطاقات الصادرة للنساء الحاصلات على الدعم النقدي يصل إلى 75.5%، حيث ارتفع إجمالي الدعم المقدم لكل الفئات إلى 3 ملايين و800 ألف أسرة بإجمالي 14.3 مليون فرد، حيث يصل عدد مستفيدي تكافل إلى 2 مليون و91 ألف، وبلغ عدد مستفيدي كرامة إلى مليون و257 ألف، فيما بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 396 و388 ألف شخص.

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