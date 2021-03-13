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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع صيدليتين تعملان بدون ترخيص بالحسينية

السبت 13/مارس/2021 - 02:41 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بالحسينية وإدارة الرقابة التموينية بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية مفاجئة على صيدليتين تعملان بدون ترخيص بمركز ومدينة الحسينية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابهما للجمهور وبيع أدوية بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون مما يُعرض صحة وحياة المواطنين للخطر.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 170 ألف (قرص، عبوة، وحدة، زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية بدون فواتير في مكان غير مرخص، وأدوية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة إلى أدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بأرقام ٥٣٨٣، ٥٣٨٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الحسينية، كما تم غلق وتشميع الصيدليتين بكامل محتوياتهما.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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