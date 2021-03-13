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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة «إيتيدا»

السبت 13/مارس/2021 - 01:45 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين أعضاء جدد من ذوى الخبرة بمجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 مارس 2021 ولمدة عام.

وشمل القرار تعيين كل من المهندس ماجد محمد محمود إبراهيم نائب الرئيس والمدير العام لمركز التميز بشركة ديل تكنولوجي "Dell Technologies " وريم إدوارد إبراهيم أسعد نائب رئيس شركة سيسكو "Cisco" فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدكتور هشام سيد رمضان هدارة رئيس مجلس إدارة شركة "ساى وير للأنظمة " Si-Ware Systems وإنجى أسامة حسين وهدان رئيس قطاع الموارد البشرية والعلاقات العامة بالبنك العربى الإفريقى AAIB، وأحمد عيسى طه أبو حسين الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى CIB والمهندس أمير محمد شريف محمود الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "بشر سوفت " BasharSoft.

هذا ويضم مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أيضا ممثلين عن كل من مجلس الدولة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، ووزارة المالية. وذلك طبقًا لقانون إنشاء الهيئة رقم 15 لسنة 2004.

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