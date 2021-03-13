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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي من داخل القاهرة الإسلامية: سنطور المنطقة ولسنا هنا لإخراج أحد منها

السبت 13/مارس/2021 - 01:45 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جميعنا كمصريين لابد أن نعرف قيمة القاهرة الإسلامي، فالقاهرة لما نشأت نشأت من هنا.. هنا كان الأصل من أكثر من 1000 سنة.

وتابع مدبولي في كلمة له ألقاها قبل قليل من خلال التليفزيون المصري، أن المنطقة فيها 537 مبنى أثري، وبالتالي في عرف العالم هذه المنطقة كنز حضاري.

وأشار إلى أن المنطقة صدر لها قرارات كثيرة سابقا، ولكن للأسف لم يكن هناك نظرة متكاملة لتطوير المنطقة ما أدى لتدهورها، ونتيجة للإهمال بني فيها مباني عشوائية وعشش، وأيضا فيها مباني متهدمة بالكامل وفيها "خرابات".

وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته، أن أهم أولوياتنا حاليا هو تطوير منطقة القاهرة الإسلامية، مشيرا إلى أن بعض الخبراء انتقدوا تدخلنا لتطوير هذه المنطقة وسألتهم هل نرضى أن نترك منطقة بهذا الشكل.. لابد أن يتم ترميمها وتطويرها.

ولفت إلى أن بعض الدول لديها مبنى أو اثنين على الأكثر وتنشئ حولها تاريخا، لكن نحن في مصر لدينا كنوز كثيرة علينا أن نحافظ عليها وهو هدف نتحرك عليه.

وتابع: بعض المخازن والورش في منطقة القاهرة التاريخية لا بد من إعادة النظر في وجودها، وهدف الدولة التطوير وليس إخراج الناس منها، وقيمة المنطقة في الحفاظ على كل التراث الموجود بها ومن ضمنه الحرف التراثية، مضيفا "اطمئن أهالينا لسنا هنا لإخراج أحد".

وأضاف: سندخل بكل مؤسساتنا لخلق مراكز تدريب وتأهيل الشباب للحفاظ على هذه الحرف وسندخل في حوار مجتمعي مع الخبراء والأهالي، ولن ننتظر فقدان هذه الكنوز.

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