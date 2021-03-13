بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادًا للمغادرة إلى الكونغو

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدن بالنادي الأهلى، استعدادا للمغادرة إلى الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولى في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.ووصلت بعثة الأهلى إلى المطار بعد إنهاء المران الأخير لها، صباح اليوم السبت، لتغادر علي متن رحلة خاصة تحمل رقم "MS3200" تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر الأهلي من خلال مبني الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات من فرق العلاقات العامة لشركة مصر للطيران.ومن المقرر أن تغادر طائرة بعثة الأهلي في الثالثة عصر اليوم، متوجهة إلى الكونغو على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.