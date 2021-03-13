إعطاء 12.9 مليون تلقوا جرعة لقاح كورونا في البرازيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه جرى إعطاء 12 مليون و900 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ 496 ألفا و354 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، فإن من المتوقع أن تستغرق البرازيل عاما وسبعة أشهر لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو سبعة أسابيع.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11 مليون و400 ألف حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 275 ألفا و105 حالة.ومضى قرابة عام وأسبوعين منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.