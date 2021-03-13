هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

أجابت لجنة الفيروسات العليا التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عن سؤال هام بشأن "كوفيد 19"، وهو سؤال شائع على منصات السوشيال ميديا وهو: "هل الآثار الجانبية للقاح قد تتسبب فى وفاة عدد أكبر من الأشخاص أكثر من الذين يموتون بالفعل بسبب الفيروس COVID19؟".وقالت اللجنة فى تقرير صادر لها، اليوم السبت: انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الادعاءات بأن معدل وفيات COVID-19 هو 1٪، وأنه لا ينبغي تطعيم الأشخاص ضد فيروس معدل بقائه مرتفع، ومع ذلك، فإن معدل الوفيات بنسبة 1٪ هو أكثر فتكًا بعشر مرات من الإنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يختلف معدل الوفيات بشكل كبير ويتأثر بالعمر والجنس والحالة الصحية الأساسية.وأضافت: في حين أن بعض الأشخاص الذين يتلقون اللقاح قد تظهر عليهم أعراض عندما يستجيب جهاز المناعة لديهم، تذكر أن هذا أمر شائع عند تلقي أي لقاح ولا يعتبر خطيرًا أو يهدد الحياة ولا يمكنك الإصابة بعدوى "COVID-19" من لقاحات "COVID-19"؛ إنها لقاحات معطلة وليست فيروسات حية.واستكملت اللجنة فى تقريرها: من المهم أن ندرك أن الحصول على اللقاح لا يتعلق فقط بالبقاء على قيد الحياة من "COVID-19"، بل يتعلق الأمر بمنع انتشار الفيروس للآخرين ومنع العدوى التي يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية سلبية طويلة المدى، على الرغم من عدم وجود لقاح فعال بنسبة 100٪، إلا أنه أفضل بكثير من عدم الحصول على لقاح، والفوائد بالتأكيد تفوق المخاطر على الأشخاص الأصحاء.