ضبط 900 لتر منظفات مجهولة المصدر بالشرقية

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمد إبراهيم مدير الإدارة بحملة تفتيشية على المصانع بنطاق مدينة العاشر من رمضان.وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة الوزارة أن الحملة التموينية أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المنظفات بمنطقة الروبيكي لوجود منتجات مجهولة المصدر بدون أي بيانات بالمصنع، وتم التحفظ على 3 براميل بها مادة تستخدم كمعطر للملابس، وبكل برميل ٣٠٠ لتر دوني بإجمالي ٩٠٠ لتر على ذمة المحضر.كما تم تحرير محضر ضد أمين فرع الجملة لمخالفته تعليمات الصرف وعدم ممارسته النشاط، وتحرير 3 محاضر جنح ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.