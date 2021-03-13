وزير الإعلام الأردني عن حادث مستشفى السلط: يوم حزين من أيام الوطن

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، أن رئيس الوزراء طلب من وزير الصحة تقديم استقالته بعد حادث انقطاع الأكسجين عن المرضى بمستشفى السلط الحكومي مما تسبب بوقوع وفيات.وقال دودين، في تصريحات متلفزة للتلفزيون الأردني الرسمي، أن رئيس الوزراء طلب تحقيق فوري وشفاف شامل وسيكون معلن للملأ.وأضاف الوزير الأردني: "هذا يوم حزين من أيام الوطن.. تعازينا الخالصة لأهالي المتوفين الذين نحتسبهم شهداء ارتقوا إلى باريهم".