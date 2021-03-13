محافظ المنيا يستقبل فريق عمل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني
السبت 13/مارس/2021 - 01:39 م
المنيا ـ على حسينطباعة
استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، فريق عمل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt، وذلك تمهيدًا لبدء فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني، بحضور ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، والدكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt.
وتستمر الفعاليات خلال الفترة من ١٣-١٨ مارس، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرنامج TVET EGYPT الممول من الحكومة المصري والاتحاد الأوروبي.
وتستمر الفعاليات خلال الفترة من ١٣-١٨ مارس، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرنامج TVET EGYPT الممول من الحكومة المصري والاتحاد الأوروبي.