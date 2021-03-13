الأثنين.. الكاثوليك والروم الأرثوذكس يبدأون الصوم الكبير

تبدأ كنيستي الروم الأرثوكس، والكاثوليكية الصوم الكبير، بعد غد الأثنين، ويستمر حتى 2 مايو الجاري، وذلك لمدة 48 يومًا متتالية تنتهي بليلة سبت النور.وتقيم الكنائس المسيحية خلال طقس الصوم الكبير القداسات بشكل يومي، ومع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلي الكنائس قداسين يوميًا.وكانت الكنيسة الكاثوليكية تشترك مع نظيرتها الأرثوذكسية في طقوس الصوم الكبير ونظامه إلى أن عقد مجمع الكاثوليكي عام 1898 وحدد معني الصوم والأنقطاع في الكنيسة الكاثوليكية.وتمنع الكنيسة الكاثوليكية التناول عن اللحوم خلال فترة الصوم الكبير، وينقطعون عن الطعام من 12 منتصف الليل حتي انتهاء القداسات الإلهية.ويمتاز طقس الصوم الكبير في الكنائس الكاثوليكية إلى جانب اقامة الصلوات والانقطاع عن الطعام تقام رتب وطقوس خاصة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية منها رتبة درب الصليب.ومن جهته قال الأب دمسكينوس، راعى دير مار جرجس الحميراء بسوريا للروم الأرثوذكس عن طقوس الصوم الكبير للروم الأرثوذكس انه تتميز الكنيسة فى فترة الصوم بطقوس دينية مختلفة عن باقى أيام العام، مثل الصوم الانقطاعى اليومى.وأضاف الأب دمسكينوس لـ«الدستور»: أنه يصوم المسيحيون الروم الأرثوذكس انقطاعيَا حتى منتصف اليوم التالى مع التركيز على الجانب الروحى من خلال طقوس صلوات القداسات يوميًا.والصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنتئس عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه التناول عن الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب.